In der Debatte um die Anton-Schormann-Straße in Mureck wurde nun eine Lösung gefunden: Laut Bürgermeister Klaus Strein wird die Straße zu einer Fahrradstraße. „Nach einer Begehung vor Ort sind wir zum Entschluss gekommen, dass eine unechte Einbahn in diesem Fall die beste Lösung ist“, sagt Strein.

Lange Diskussion um die Anton-Schormann-Straße

Das heißt, die Straße wird für Autos von der Süßenberger Straße aus nicht mehr befahrbar sein. Stattdessen muss ein Umweg über den Stubenbergdamm und den Kreisverkehr gemacht werden. Für Fahrradfahrer wird die Straße wie gewohnt von allen Seiten befahrbar sein.

Im Frühling dieses Jahres entbrannte eine Diskussion um die Anton-Schormann-Straße, in der sich der damalige Grünen-Gemeinderat und Anrainer, Rudi Kolleritsch, dafür stark machte, die Straße zu einer Sackgasse zu machen. Nach einem langen Hickhack mit dem Bürgermeister kam es sogar so weit, dass Kolleritsch sein Mandat im Gemeinderat niederlegte: „Mit diesem Bürgermeister ist keine vernünftige Zusammenarbeit möglich“, so die Begründung von Kolleritsch.

Teil des großen Ganzen

Schon im kommenden Jahr 2024 sollen die Einbahn-Pläne umgesetzt werden. Bürgermeister Klaus Strein nennt dieses Projekt „einen ersten Teil des großen Ganzen.“ Denn die Anton-Schormann-Straße wird im kommenden Jahr den Anfang der Stadtkernerneuerung von Mureck bilden, „bei der auch ein umfassendes Radverkehrskonzept in Planung ist“, so Strein weiter.