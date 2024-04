Erst vor wenigen Tagen war Landeshauptmann Christopher Drexler in der Südoststeiermark zu Besuch. Es wurde verkündet, man sei beim Straßenausbau der „B 68 neu“ so weit wie noch nie und man befinde sich im Finale zum UVP-Verfahren – konkret: Das Projekt befindet sich in der Endevaluierungsphase durch die UVP-Behördensachverständigen. „Im nächsten Jahr muss man mit einem Baustart rechnen können“, sagt ÖVP-Landtagsabgeordneter Franz Fartek.