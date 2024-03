Der Grünen-Landtagsabgeordnete Andreas Lackner ist neben seiner politischen Karriere in seiner Heimatgemeinde Deutsch Goritz als Gemüsebauer im Nebenerwerb tätig. 2021 schaffte er es als Erster mit einer eigenen Grünen Liste in die steirische Landwirtschaftskammer. Nun wurde er vor wenigen Tagen in Gratkorn zum bundesweiten Obmann der Grünen Bäuerinnen und Bauern gewählt.