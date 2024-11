„Auf einen Kaffee mit Claudia“: Wer dieser Tage mit Claudia Klimt-Weithaler ins Gespräch kommen wollte, hatte dazu auch in den Kaffeehäusern eine gute Gelegenheit. Die Spitzenkandidatin der KPÖ ist eine der erfahrensten Abgeordneten, seit 2005 sitzt sie im Landtag. Und sie saß in den letzten Tagen auch in Cafés zwischen Leibnitz und Liezen, um ihre Anliegen unter die Menschen zu bringen, vor allem aber, um zuzuhören, wie sie betont.