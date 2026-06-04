Mehr als 31.000 Euro an Arbeitslosengeld kassiert. Ungerechtfertigt dank eines Scheinwohnsitzes in Graz. Erst nach mehr als vier Jahren flog dieser Schwindel einer bosnischen Familie beim AMS Graz West und Umgebung durch Ermittlungen der Task Force SOLBE (Sozialleistungsbetrug) auf.

Das strafrechtliche Nachspiel führte Mutter (64) und Tochter (29) nun vor Gericht. Die junge Frau wurde deshalb mitangeklagt, weil sie ihre Mutter beim Betrug tatkräftig unterstützt hat: Sie füllte nicht nur einzelne Anträge auf Gewährung des Arbeitslosengeldes aus. Zudem war sie während sämtlicher AMS-Termine anwesend und dolmetschte für ihre Mama – im Wissen, dass deren hauptsächlicher Aufenthaltsort nicht in Österreich, sondern in Bosnien und Herzegowina war.

Sozialbetrug beim AMS: Mutter und Tochter

„Ich fühle mich schuldig“, ist die Mutter beim Prozess geständig. „Wo haben Sie zwischen Februar 2021 und Juli 2025 gelebt?“, geht Richterin Michaela Lapanje auf den Deliktzeitraum ein. – „Überwiegend in Bosnien“, erklärt die 64-Jährige. Sie hatte zwar ein eigenes Zimmer in der Grazer Wohnung der Tochter, meist sei sie aber doch in der Heimat gewesen.

Auch die Tochter ist geständig. Man habe bereits die geforderten 18.000 Euro zurückbezahlt, erzählt sie. Und der Rest auf die erschwindelten 31.000 Euro? „Wir können leider nur drei Jahre geltend machen und zurückverlangen, der Rest gilt als verjährt“, klärt der AMS-Vertreter auf. Dass die offenen 13.000 Euro nicht als „Gewinn“ bei den Bosniern bleiben, dafür sorgt das Gericht. „Die 13.000 werden für verfallen erklärt, Sie müssen die aus der Straftat entstandenen Vermögensvorteile an die Republik zurückbezahlen“, führt die Vorsitzende aus. Im Urteil inkludiert: je sechs Monate bedingte Haft wegen schweren Betrugs für die beiden Unbescholtenen.

Millionenschaden durch Betrug

Während im Jahr 2016 noch 472 Anzeigen im Zusammenhang mit Sozialbetrug verzeichnet wurden, lag die Zahl 2025 österreichweit bereits bei 6062 Fällen. Aufgrund des stetigen Anstiegs wurde 2018 die Task Force Sozialleistungsbetrug (SOLBE) ins Leben gerufen, „um genau und konsequent hinzuschauen“, wie Innenminister Gerhard Karner beim Sicherheitsgipfel zur Bekämpfung von Sozialleistungsbetrug im Mai betonte. Seit Gründung von SOLBE wurde ein Gesamtschaden von rund 158 Millionen Euro aufgedeckt.

„23 Millionen Euro an Schaden konnte im Vorjahr aufgedeckt und damit weiterer Missbrauch von Steuergeld letztendlich verhindert werden“, so Karner. Im Jahr 2025 wurden 6191 Tatverdächtige erfasst, davon 74,5 Prozent Fremde (4610 Personen) und 25,5 Prozent Inländer (1581 Personen). Zu den häufigsten ausländischen Verdächtigen zählen Ukrainer (rund 1000), Syrer (rund 740) und Serben (rund 500), danach folgen Afghanen sowie Personen aus Bosnien und Herzegowina. Verstärkt stünden Ukrainerinnen und Ukrainer im Fokus, da es immer wieder vorkomme, dass sie Pensionszahlungen, Vermögen oder Besitztümer aus ihrer Heimat verschweigen würden, um rot-weiß-rote Sozialleistungen zu kassieren.

„Kriminelle Empfehlungen“ für Sozialbetrug

Regional zeigt sich laut Innenministerium ein deutlicher Schwerpunkt in Wien, wo 2025 rund 43 Prozent aller Anzeigen (2625 Fälle) registriert wurden. „Wir sprechen hier nicht von der großen organisierten Kriminalität“, fügte Gerald Tatzgern Leiter von SOLBE, bei der Bilanz an. „Die meisten Fälle sind eher Einzelfälle, wobei ich schon sagen muss, wenn es gewisse Nationalitäten betrifft, die natürlich eng vernetzt sind, dann werden sogenannte kriminelle Empfehlungen weitergegeben.“ Tatzgern berichtete von „herausragenden Fällen“: Etwa eine Person, die für Pflegestufe 7 eingestuft war, aber bei einer Kontrolle am Flughafen Wien ohne Gehprobleme einreisen konnte. Oder ein Mann, der seit 20 Jahren für seine verstorbene Frau Pensionszahlungen erhielt, indem er Lebensnachweise gefälscht hatte. Nicht zu vergessen: Jener Grazer „Pflegefall“, der Porsche fuhr und Eisstockschießen war – obwohl er angeblich im Rollstuhl saß und dafür Unterstützungen kassierte. Schaden: 301.000 Euro.