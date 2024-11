Am Freitag, Allerheiligentag, gegen 19.30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Tauka (Ortsteil in Minihof-Liebau, Bezirk Jennersdorf) zu einem Verkehrsunfall mit Fahrzeugbergung gerufen. Ein Lenker hatte offenbar aufgrund der Dunkelheit und des dichten Nebels die Orientierung verloren und kam von der Straße ab, so die Feuerwehr. Das Fahrzeug blieb an einem Abhang stehen und drohte mit dem Lenker den Abhang hinabzustürzen.