Am Donnerstag gegen 14 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Kirchbach zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gerufen. Auf der B 73 auf Höhe der Zerlachkapelle in Zerlach (Gemeinde Kirchbach-Zerlach) war eine Südoststeirerin mit ihrem Pkw von Graz kommend Richtung Kirchbach unterwegs. Beim Überholen eines Lkw kollidierte sie mit einem entgegenkommenden E-Auto und fuhr daraufhin in den Graben und kam erst im Schwarzaubach zum Stehen, schildert Einsatzleiter Helmut Hirz von der Freiwilligen Feuerwehr Kirchbach den Unfallhergang. Dabei wurde die Frau unbestimmten Grades verletzt.