Gegen 14.15 Uhr geriet ein 41-jähriger Pkw-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn der B73 im Bereich des Hühnerbergs bei Hausmannstätten. Dabei prallte er frontal gegen den entgegenkommenden Wagen eines Ehepaares aus Graz.

Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden der 63-jährige Lenker des entgegenkommenden Fahrzeugs und seine 65-jährige Ehefrau schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurden beide vom Roten Kreuz in das Landeskrankenhaus Graz eingeliefert.

Die Freiwillige Feuerwehr Hausmannstätten rückte mit drei Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften aus, um die Unfallstelle zu sichern und die Bergungsarbeiten durchzuführen. Aufgrund des Unfalls musste die B73 zwischen Hausmannstätten und Liebensdorf bis kurz nach 16 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Tödlicher E-Bike-Unfall

Erst vor wenigen Tagen war ebenfalls am Hühnerberg zu einem tödlichen Unfall gekommen: Ein 64-jähriger E-Bike-Fahrer kam nach einer Kollision vermutlich mit einem Marder zu Sturz gekommen. Die Verletzungen waren so schwer, dass er an den Folgen im Spital verstarb.