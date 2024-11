Die Freiwilligen Feuerwehren Lichendorf und St. Stefan im Rosental wurden am 1. November um 1:57 Uhr zu einem Unfall auf der L 216 im Bereich Hirschmanngraben gerufen. Ein Autofahrer war am Weg nach Paldau von der Straße abgekommen, gegen einen Strommast gekracht und mit dem Pkw in einem Bach gelandet.

Der Lenker konnte sich selbst befreien und wurde nach der Erstversorgung ins LKH nach Feldbach gebracht. Unterdessen musste die Stromversorgung an der Unfallstelle abgestellt werden, um eine sichere Bergung des E-Autos zu ermöglichen. Erst dann konnte „das Fahrzeug mit der Seilwinde aus dem Bach gezogen und dem Abschleppdienst übergeben werden“, schreibt die Feuerwehr.

Der Einsatz war nach zwei Stunden abgeschlossen. Die FF Lichendorf war mit 18 Mann und die FF St. Stefan mit 15 Mann vor Ort. Die Stromversorgung für die Haushalte von Lichendorf bis St. Stefan Nord war bis in den frühen Morgenstunden unterbrochen.