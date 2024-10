Die Luft riecht nach kalter Nässe, die Sonne kriecht gerade erst über den Horizont und das Laub raschelt leise, als ein paar Schulkinder mit dicken Schultaschen zur Bushaltestelle huschen. Gespannt warten sie in Weitersfeld an der Mur auf den Bus der Linie 560, der sie nach Mureck in die Schule bringen soll. Endlich, um 7.12 Uhr kommt er auf der B 69 um die Kurve, fährt auf die Bushaltestelle zu – und an ihr vorbei. So erging es heuer seit Schulbeginn einigen Kindern.