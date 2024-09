Seit dem 9. September sind die Sommerferien vorbei und viele Schülerinnen und Schüler müssen mit dem Bus in die Schule. Einige Schüler, die den Weg von St. Stefan aus zur Schule nehmen, stehen jedoch an der Haltestelle und warten vergeblich auf den Bus. Aktuell befindet sich entlang der St. Stefaner Hauptstraße seit Monaten eine Baustelle, die den Busverkehr zwar einschränkt, bis auf eine Haltestelle jedoch funktionieren sollte – heißt es zumindest seitens der Postbus GmbH. Doch der Schulalltag bewies das Gegenteil: In der ersten Schulwoche kam beispielsweise an der Haltestelle Grenzweg/St.Stefan der Schulbus nur an zwei von fünf Schultagen und das trotz erreichbarer Haltestelle und ohne jegliche Vorwarnung.