„Meine Tochter übernimmt das Lokal so lange, bis sich eine passende Nachfolge finden lässt“, sagt Helga Hatzenbichler, Mutter von Inhaberin des Wolfsberger Lokals „Mambos“, Iris Hatzenbichler. Wichtig wäre für Hatzenbichler, dass der neue Pächter vor Ort ist, denn die 49-jährige Besitzerin lebt aktuell in Wien. „Das Lokal läuft gut. Wenn es jemand übernehmen würde, dann würden wir den neuen Pächter natürlich in allen Belangen unterstützen. Schön wäre es, das ‚Mambos‘ in guten Händen zu wissen“, betont Helga Hatzenbichler. Möglichkeiten gebe es viele, neben der Terrasse vor dem Lokal befindet sich dahinter auch ein Innenhof, der benutzt werden könnte.

Der Preis für die monatliche Miete und die Kaution steht aktuell noch nicht fest, kann jedoch bei ernsthaften Anfragen verhandelt werden. „Ablöse gibt es bei uns keine, die Möbel sind in der Miete enthalten. Lediglich für die bereits bestehenden Getränke müsste ein gewisser Preis bezahlt werden“, so Hatzenbichler, die das Konzept des Lokals am Hohen Platz als „sehr offen“ beschreibt. Neben dem ‚Mambos‘ bietet die Familie auch einen Raum für Feiern an, der sich hinter dem Lokal befindet. Für 180 Euro kann dieser das ganze Wochenende gemietet werden, bis auf die Getränke und das Essen steht alles frei zur Verfügung. Für diejenigen, die es ruhiger angehen wollen, gibt es noch weitere Räumlichkeiten für 300 Euro im Monat zu mieten: „Dort wäre Platz für ein Atelier, eine Galerie oder ein kleines Café.“

Der Partyraum kann für 180 Euro das ganze Wochenende gemietet werden © KLZ/Eva Kapeller

Aktuell hat das „Mambos“ jeden Freitag und Samstag von 19 bis 2 Uhr geöffnet und serviert neben Cocktails, Bier und Wein auch diverse Fruchtsäfte. Zusätzlich bietet Hatzenbichler mit ihrem zweiköpfigen Team unterschiedliche Aktionen und Themenabende an. Interessierte können sich unter 0699/114 43 399 melden.