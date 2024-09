Über das Vermögen von Wasim Falaha, Imbissstuben-Betreiber in St. Stefan, wurde am 9. September über Gläubigerantrag ein Konkursverfahren am Landesgericht Klagenfurt eröffnet. Dem Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870) und dem Alpenländischen Kreditorenverband liegen derzeit noch keine Informationen über das Vermögen und die Schulden vor. Zwei Dienstnehmer sind betroffen. Zum Insolvenzverwalter wurde der Wolfsberger Anwalt Franz Poganitsch bestellt.

Gläubigerforderungen können bis zum 14. Oktober unter klagenfurt@akveuropa.at oder insolvenz.klagenfurt@ksv.at angemeldet werden.