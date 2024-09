In kürzester Zeit waren die drei Konzerte der britischen Band Coldplay im Ernst-Happel-Stadion in Wien ausverkauft. 240.000 Fans fieberten auf den Auftritt im August hin, unter ihnen der Lavanttaler Florian Tiefenbacher, der jedoch nicht vor, sondern auf der Bühne stand. Der Produzent und Komponist aus St. Johann ist unter anderem Schlagzeuger bei der österreichischen Singer/Songwriterin „Oska“ (bürgerlich Maria Burger), die als eine von zwei Vorbands von Coldplay auftrat. „Als Teenager war Coldplay eine meiner Lieblingsbands. Der Auftritt war mega, aber auch total surreal. Man realisiert es jedoch erst im Nachhinein“, berichtet Tiefenbacher, der ein Konzert, das er 2009 von Coldplay in Udine besuchte, zu den besten zählt, die er jemals gesehen hat. Direkt gesprochen hat er mit der Band aber nicht, man habe sich jedoch vor den Konzerten begrüßt und Sänger Chris Martin saß auf der Aftershow-Party am Nebentisch.