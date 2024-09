Der Wolfsberger Stadtlauf zugunsten der Kärntner Krebshilfe geht am 8. September zum zweiten Mal über die Bühne. „Im Vorjahr gab es etwa 400 Teilnehmer und es kamen rund 6000 Euro an Spendengeldern zusammen“, erklärt Organisator Mario Theissl, der heuer natürlich auf einen ähnlichen Erfolg hofft. Die Idee zum Wolfsberger Stadtlauf hat er gemeinsam mit Waltraud Riegler vom WAC geboren. „Wichtig ist es, dabei zu sein und damit etwas Gutes zu tun“, betont Riegler. Es gäbe zwar eine Zeitnehmung, aber um Bestzeiten geht es bei dieser Veranstaltung gar nicht.

Die Geschwister Harald Tatschl, Claudia Karner und Sabine Rau sind heuer wieder dabei © Privat

Besonders berührt haben Riegler und Theissl im Vorjahr etwa die Geschwister Harald Tatschl, Claudia Karner und Sabine Rau, deren Mutter wenige Tage vor dem ersten Stadtlauf an Krebs verstarb: „Im Gedenken an sie haben sie trotzdem alle am Lauf teilgenommen und werden auch heuer wieder dabei sein.“

Ablauf Stadtlauf

Der Kinderlauf über 500 Meter startet um 9 Uhr, um 10 Uhr fällt der Startschuss für den Hauptlauf über fünf Kilometer. Die Strecke führt vier Mal über den Hohen Platz und man kann auch als Walker daran teilnehmen. Das Nenngeld beträgt 28 Euro pro Person. „Es gibt gut gefüllte Startersackerln und eine Verlosung mit tollen Preisen“, weist Riegler hin. Anmeldungen sind unter www.stadtlauf-wolfsberg.at noch möglich, auch eine Nachnennung am Starttag kann vorgenommen werden.