Viele Passanten und Gastgartenbesucher wurden am Donnerstagabend in der Innenstadt von Leibnitz Zeugen dieser unfassbaren Szenen: Kurz nach 18 Uhr fuhr ein dunkler Audi über den Hauptplatz. Aus dem offenen Seitenfenster schoss ein Insasse, vermutlich der Beifahrer, mit einer Faustfeuerwaffe in die Luft. Dann raste das Auto mit quietschenden Reifen davon. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Mehrere Anzeigen gingen unmittelbar darauf bei der Leibnitzer Polizei ein. Sämtliche verfügbare Streifen eilten darauf ins Zentrum, das Auto mit dem Schützen war aber nicht mehr auffindbar. Auch eine Fahndung verlief negativ. Noch ist nicht klar, ob sich mehrere Personen im Pkw befunden haben.

Weitere Aufnahme des gesuchten Autos © LPD Steiermark

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei konnte aber Bilder aus einer Überwachungskamera auswerten. Sie zeigen das Tatfahrzeug, das Kennzeichen ist darauf aber nicht erkennbar.

Personen, die Hinweise zu diesem Auto geben könnten, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Leibnitz in Verbindung zu setzen: Tel. 059133 - 6160.