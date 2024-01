Das Schuljahr 2023/24 startete für viele Gemeinden mit Unsicherheit, denn die Kosten für den Schulbus konnten die aktuellen Tarife des Bundes vielerorts nicht mehr decken – die Gemeinden mussten bei der Finanzierung des Schülergelegenheitsverkehrs einspringen. So bezeichnet man den Transport durch private Unternehmen überall dort, wo kein öffentlicher Linienverkehr zur Verfügung steht. Durch das „Sturm-Laufen“ zahlreicher Ortschefs, wie beispielsweise Eva Karrer (SPÖ), Bürgermeisterin von Passail, wurden Ende 2023 dann die Rahmenbedingungen geändert – auch auf den Einsatz des Bürgermeisters von Pirching am Traubenberg Siegfried Neuhold (ÖVP) hin.

Gespräche mit dem Bundeskanzler

„In Fehring habe ich mit Karl Nehammer die Situation besprochen und Staatssekretär Tursky war in St. Stefan im Rosental, da habe ich auch gesagt, dass sie etwas machen müssen“, beschreibt Neuhold sein Engagement. Dazu seien zahlreiche Gespräche mit Bürgermeisterkollegen, Parlamentariern und Busunternehmen gekommen, denn bereits seit zwei Jahren habe er gewusst, dass Pensionierungen und fehlende Finanzierung zu Problemen bei der Versorgung mit Schulbussen führen würden. „Und den Gemeinden fehlt durch die Budgetsituation der Handlungsspielraum“. Insbesondere die Pensionierung des 74-jährigen Busunternehmers Florian List im Sommer 2023 stand schon länger im Raum und war ausschlaggebend für Neuholds Einsatz.

Bürgermeister aus dem besonders betroffenen Stiefingtal forderten im Herbst 2023 die Übernahme der gesamten Kosten durch den Bund. Im Bild: Joachim Schnabel, Christian Sekli, Volker Vehovec, Manfred Sunko, Siegfried Neuhold, Christoph Grassmugg, Franz Hierzer (v.l.) © Robert Lenhard

Ende der „Zwei-Kilometer-Regel“

Nun hat sich also die Sache mit der Finanzierung entspannt, zufrieden ist der Bürgermeister von Pirching am Traubenberg trotzdem noch nicht ganz: „Die ‚Zwei-Kilometer-Regel‘ muss fallen und auch der Gelegenheitsverkehr für die Kindergartenkinder gehört gleich gefördert wie für Schüler.“ Die sogenannte Zwei-Kilometer-Regel besagt, dass bis zu dieser Länge des Schulwegs der Bund nichts zahlt, weil das für die Kinder eine zumutbare Distanz sei.

Bürgermeister Siegfried Neuhold möchte, dass die „Zwei-Kilometer-Regel“ fällt und der Transport zum Kindergarten gleich stark wie zur Schule gefördert wird © ÖVP

Gerade in Gemeinden wie Pirching am Traubenberg, die eher hügelig sind und einige ungesicherte Übergänge von schnell befahrenen Straßen haben, sei die Regelung allerdings veraltet und gefährlich, so Neuhold. „Pirching ist sehr zerstreut und hat mit rund 150 Kilometer ein großes Wegenetz, da müssen fast alle Eltern die Kinder selbst in den Kindergarten bringen.“ Was Neuhold zu seiner zweiten Forderung führt: Der Förderung des Transports von Kindergartenkindern. Gerade damit kämen viele Eltern zur Gemeinde, der aber durch heikle Finanzen zunehmend die Hände gebunden seien.

Genau jene Eltern kamen auch, als die Zukunft des Schülertransports unsicher war und klopften bei der Gemeinde an, obwohl die Finanzierung Aufgabe des Bundes ist. „Das ging dann schon an die Substanz, aber ich bin dran geblieben und das hat sich ausgezahlt“, so Neuhold.