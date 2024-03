Um die Gesundheit zu fördern und zu erhalten, sollten sich Erwachsene mindestens 150 Minuten pro Woche bewegen. Um schon bei den Kleinsten die Freude an der Bewegung im Alltag zu wecken und ihnen das „Zu-Fuß-Gehen“ schmackhaft zu machen, hat die Initiative „Bewegungsrevolution“ daher in mehreren steirischen Schulen „Pedibusse“ eingerichtet. Der erste „Schulbus auf Füßen“ startete vor wenigen Tagen in der Marktgemeinde Mettersdorf am Saßbach.