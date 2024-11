Nach mehreren Monaten des Zitterns wurde der Umbau der Profertil-Arena in Hartberg beschlossen. Neun Millionen Euro steuert das Land Steiermark zur Finanzierung bei, womit der TSV Hartberg vom Zwangsabstieg gerettet wurde. Die Entscheidung dazu wurde am Donnerstag finalisiert – knapp vor der Landtagswahl. Wurden der TSV Hartberg und sein Heimatstadion etwa als Wahlversprechen benutzt, um das Ruder für die in den Umfragen gegen die FPÖ ins Hintertreffen geratene ÖVP noch herumzureißen?