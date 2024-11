Landtagswahl in der Steiermark am 24. November: Die letzten Wahllokale schließen um 16 Uhr, danach wurden die ersten Hochrechnungen bekannt gegeben. Im Wahlkreis Oststeiermark (mit den Bezirken Hartberg-Fürstenfeld, Südoststeiermark und Weiz) waren exakt 213.332 Personen wahlberechtigt, im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld waren es 73.498 (um 443 weniger als noch vor fünf Jahren). Sie konnten in 115 Wahllokalen wählen.

Bezirk bleibt ÖVP-Gebiet, aber nur knapp

Die ÖVP geht im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld mit einem Minus von 11,9 Prozentpunkten im Vergleich zur Landtagswahl 2019 als klarer Verlierer hervor. Dennoch kann man sich auf Platz eins halten, jedoch nur knapp. Denn mit 38,3 Prozent der Stimmen liegt die ÖVP nur 0,6 Prozentpunkte vor der zweitplatzierten FPÖ. „Das ist kein großer Abstand mehr. Man kann nicht mehr, wie 2019, vom ‚Beiwagerl‘ sprechen. Die FPÖ ist eine ernstzunehmende Kraft im Land“, freut sich FPÖ-Bezirksparteiobmann Luca Geistler über das Ergebnis. Besonders stolz ist er auf das Ergebnis in der Bezirkshauptstadt, weil „das meine Heimatgemeinde ist“.

Auf Platz drei liegt die SPÖ mit 14 Prozent der Stimmen (Minus 3,6 Prozentpunkte) weit abgeschlagen.

16 Gemeinden blau eingefärbt

Einige Gemeinden des Bezirks haben sich bei der Landtagswahl 2024 blau eingefärbt: In Pinggau, Friedberg, Rohrbach an der Lafnitz, Lafnitz, Greinbach, St. Johann in der Haide, Rohr bei Hartberg, Kaindorf, Hartl, Feistritztal, Ebersdorf, Bad Waltersdorf, Bad Blumau, Ilz, Ottendorf und Bad Loipersdorf liegt die FPÖ vorne. Dabei zeigt sich die Gemeinde Ottendorf an der Rittschein mit 44,8 Prozent (ein Plus von 25,4 Prozentpunkten) als neue FPÖ-Hochburg im Bezirk. „Wir haben einfach auf die richtigen Themen gesetzt und sind unserer Linie treu geblieben, was andere Parteien nicht geschafft haben“, erklärt sich Geistler die einzelnen Gemeinde-Ergebnisse zugunsten seiner Partei. „Besonders im ländlichen Raum war meiner Meinung nach das Thema Gesundheitsversorgung ausschlaggebend.“

In keiner Gemeinde konnte die ÖVP dabei ihr Ergebnis zur Landtagswahl 2019 halten. Das beste Ergebnis fuhr man in der Gemeinde Wenigzell mit 54,6 Prozent der Stimmen (Minus 8,9 Prozentpunkte) ein, das Schlechteste in St. Johann in der Haide mit 25, 3 Prozent.

Neudau bleibt „Gallisches Dorf“

Bei der Nationalratswahl 2024 war das Erstaunen groß, dass hier in Neudau die FPÖ anführte, galt die Gemeinde doch seit jeher als „Gallisches SPÖ-Dorf“. Bei der Landtagswahl konnte man sich diesen Titel in der Heimatgemeinde von SPÖ-Landtagsabgeordneten Wolfgang Dolesch wieder zurückholen. Mit 39,7 Prozent der Stimmen fuhr man jedoch ein großes Minus von 10,5 Prozentpunkten ein, während sich die FPÖ mit einem Plus von 20,4 Prozentpunkten und 35,1 Prozent der Stimmen auf den zweiten Platz vorgearbeitet hat.

Städte bleiben ÖVP-Gebiet

Während in den ländlicheren Gemeinden die FPÖ als klarer Sieger hervorgeht, kann sich die ÖVP in den beiden Städten Hartberg und Fürstenfeld auf Platz eins halten. Mit 39,3 Prozent der Stimmen verlor man jedoch auch in der Bezirkshauptstadt knapp neun Prozentpunkte. Ein ähnliches Bild zeichnet sich in der größten Stadt des Bezirks, Fürstenfeld, ab: Mit einem Minus von 8,6 Prozentpunkten und rund 37,8 Prozent der Stimmen liegt auch hier die ÖVP knapp vor der FPÖ (32,8 Prozent der Stimmen).

48 Mandate werden steiermarkweit vergeben, elf davon gehen in die Oststeiermark. Diese Kandidatinnen und Kandidaten hoffen auf einen Einzug in den Landtag.

Die oststeirischen Mandatare im Wahlkreis waren in den vergangenen fünf Jahren: Lukas Schnitzer, Franz Fartek, Silvia Karelly, Andreas Kinsky, Julia Paar und Hubert Lang (alle ÖVP), Wolfgang Dolesch und Cornelia Schweiner (beide SPÖ), Patrick Derler und Herbert Kober (beide FPÖ) sowie Andreas Lackner (Grüne). Fix ist: Hubert Lang, Andreas Kinsky und Cornelia Schweiner traten nicht mehr an. Der neue Landtag muss spätestens am 18. Dezember angelobt werden.

Diese Kandidatinnen und Kandidaten hoffen auf einen Einzug in den Landtag.

Bei der Landtagswahl 2019 lag die ÖVP voran

Bei der vergangenen Wahl 2019 kam die ÖVP im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld auf 50,2 Prozent, gefolgt von der FPÖ (18,4 %), der SPÖ (17,6 %), den Grünen (8,1 %), den NEOS (3,7 %) und der KPÖ (2,0 %).

Im gesamten Wahlkreis Oststeiermark lag die ÖVP mit 47,2 Prozent voran, gefolgt von der FPÖ (19,0 %), der SPÖ (18,8 %), den Grünen (8,5 %), den Neos (3,9 %) und der KPÖ (2,6 %).

