Zwei Wochen vor der steirischen Landtagswahl am 24. November präsentierte die Volkspartei ihre Kandidaten für den Bezirk Hartberg-Fürstenfeld. Ins Rennen gehen Theresia Heil aus Pöllau und Lukas Schnitzer aus Hartberg. Beide zeigten sich optimistisch, was die bevorstehende Wahl angeht: „Mit Landeshauptmann Christopher Drexler hat Hartberg-Fürstenfeld einen starken und verlässlichen Partner. Drexler steht gerade in schwierigen Zeiten für Stabilität, Verlässlichkeit und Sicherheit. Viele Projekte konnten in unseren Gemeinden umgesetzt werden. Unser Heimatbezirk ist eine absolute Zukunftsregion, die wir weiter stärken wollen. Hartberg-Fürstenfeld ist unsere Heimat – die wir lieben. Darauf sind wir stolz“, so Schnitzer.