Luca Geistler: „Den Bezirk blau einzufärben war historisch“

Interview. FPÖ-Bezirksparteiobmann Luca Geistler spricht über den Sieg der FPÖ in Hartberg-Fürstenfeld, was das für die Landtagswahlen bedeutet, und worauf sich die Partei in der neuen Regierungsperiode fokussieren will.