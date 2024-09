Eine Frau in Pink gekleidet überquert die Hauptstraße in Neudau: „Ich setze kein politisches Zeichen, bin aber sehr zufrieden mit dem Wahlergebnis. Endlich tut sich etwas, endlich gibt es Veränderung!“ Anneliese Strobl will sich aber nicht zu jenen Menschen zählen, die für die FPÖ gestimmt haben. „Aber ich freue mich, dass nun alle drei Großparteien wieder gleichauf sind und alle dieselbe Chance haben, prozentuell gesehen“, versucht die Neudauerin das Wahlergebnis etwas verlegen zu analysieren. „Das sorgt auch hier gehörig für frischen Wind.“ Unruhig, verunsichert und dennoch Alltag: Die morgendliche Stimmung im Ort gleicht jener in einem Hühnerstall, vor dem nachts ein Fuchs gelauert hatte.