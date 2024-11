Hartberg bleibt in der Bundesliga. Was sportlich angesichts starker Leistungen in der bisherigen Saison niemand wirklich in Frage stellte, ist nun auch auf Lizenzebene gesichert. Die Profertil-Arena wird um gut elf Millionen Euro modernisiert und umgebaut, neun Millionen Euro steuert das Land Steiermark bei. „Wenn der konkrete Plan dann steht, werden wir schauen, wie wir die restliche Summe genau aufstellen. Dafür müssen wir aber die Kostenschätzungen abwarten“, sagte TSV-Obmann Erich Korherr, dem die Erleichterung anzusehen war. Ohne Umbau hätte Hartberg nach der Saison ein Zwangsabstieg gedroht, da die derzeitigen Stahlrohrtribünen nicht mehr den Lizenzunterlagen entsprechen.