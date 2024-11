Vor den Augen der Mama schrieb Marco Hoffmann weiter an seinem eigenen Fußball-Märchen. Zwar verlor der 20-Jährige mit Hartberg gegen Doublesieger Sturm knapp mit 1:2, der blau-weiße Treffer ging dabei aber auf das Konto des Talents. Etwas überraschend kam der Angreifer in der Pause für Patrik Mijic in die Partie, machte seine Sache in Folge gut. „Ich denke, es war eher eine spontane Entscheidung des Trainers“, sagte Hoffmann. „Er wollte vielleicht einen neuen Impuls setzen, das ist mir auch gelungen.“