Nun ist der Beschluss gefasst: Das neue Trainingszentrum des SK Sturm in Graz-Puntigam – dort, wo einst der Golfplatz situiert war – hat eine wichtige Hürde genommen: Die steirische Landesregierung beschloss, das Vorhaben mit 4,8 Millionen Euro zu fördern. Der SK Sturm setzt mit dem geplanten Bau eines neuen Trainingszentrums für die Fußballakademie Steiermark und die Damenmannschaften einen wichtigen Schritt in der Nachwuchs- und Damenfußballförderung in der Steiermark. Ziel des Projekts ist es, die Infrastruktur auf den neuesten Stand zu bringen und den Athletinnen und Athleten optimale Trainingsbedingungen zu bieten. Das Zentrum soll neue Heimat des Nachwuchs-Leistungszentrums sowie der Damen-Mannschaften des SK Sturm werden.

Worum es konkret geht: In Puntigam sollen auf dem Areal von 32.000 m2 drei Fußballplätze (1 Naturrasen, 1 Kunstrasen, 1 kleinerer Trainingsplatz) entstehen, dazu die nötigen Parkflächen, aber vor allem ein Funktionsgebäude entstehen. Dieses soll eine Gebäudefläche von 1650 m2 umfassen und neben acht Mannschaftskabinen, Trainer- und Schiedsrichterkabinen auch Platz für die medizinische Abteilung, einen Kraftraum, drei Büros sowie Besprechungsräumen bieten. Um eine Nutzungssicherheit zu erreichen, wurde dem Verein für das Areal ein sogenanntes Superädifikat eingeräumt, das ein zumindest 15-jähriges Nutzungsrecht und damit vor allem Planungssicherheit garantiert.

Drexler: „Eine Zukunftsinvestition in den steirischen Fußball“

„Als Landesregierung wollen wir mit der Förderung in Höhe von 4,8 Millionen Euro einen Beitrag für eine zeitgemäße und moderne Infrastruktur für die steirischen Nachwuchskicker und den Damenfußball leisten. Das neue Trainingszentrum ist eine Zukunftsinvestition in den steirischen Fußball und unsere aufstrebenden Talente“, sagte Landeshauptmann Christopher Drexler. Momentan wird die Nachwuchsförderung als Fußball-Akademie auf dem Standort der HIB Liebenau durchgeführt. Die drei Damenmannschaften trainieren auf dem Gelände des Post SV Graz. Das entspricht nicht mehr den Anforderungen an eine adäquate Trainingsinfrastruktur für die heimischen Nachwuchs- und Damenmannschaften, heißt es in der Aussendung des Landes.

„Das neue Trainingszentrum des SK Sturm wird perfekte Bedingungen für den steirischen Fußballnachwuchs bieten. Ich bin überzeugt, dass am neuen Trainingsgelände viele fußballerische Erfolgsgeschichten ihren Anfang finden werden“, erklärte auch Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang. Und Sportlandesrat Karlheinz Kornhäusl ist überzeugt: „. Mit der Errichtung des neuen Trainingszentrums für die Nachwuchs- und Damenmannschaften setzen wir einen weiteren Impuls für das Sportland Steiermark.“

SK Sturm investiert selbst kräftig

„Mit diesem Beschluss wurde die wesentliche finanzielle Grundlage für ein Jahrhundertprojekt des SK Sturm geschaffen - ein Vorzeigeprojekt für die ganze Steiermark“, sagt Sturm-Präsident Christian Jauk. Es ist nach Messendorf dann das zweite Trainingszentrum für den aktuellen Doublesieger, nach dem Beschluss des Landes „fehlt nun nur noch ein Formalbeschluss der Stadt Graz, damit wir an die Umsetzung gehen können.“ Trotz der Förderungen durch Stadt und Land investiert der Verein auch selbst kräftig – der Eigenbetrag liegt deutlich über den Förderungen. Auch will der SK Sturm neben den erwähnten Anlagen in eine Fußball-Halle investieren, dazu besteht auch die Option auf zwei weitere Plätze.