Wie die Kleine Zeitung am Samstag exklusiv berichtet hat, beteiligt sich die Stadt Graz nach langem Ringen finanziell am in Graz-Puntigam geplanten Trainingszentrum des SK Sturm, das die neue Heimat für den Nachwuchs und die Frauen der Schwarz-Weißen werden soll. 3,1 Millionen Euro steuert die Stadt Graz für den Grundstücksankauf bei. „Mit dieser Investition wollen wir dafür Sorge tragen, dass Jugendliche und insbesondere Frauen eine professionelle Möglichkeit haben, Fußball zu spielen“, sagt Bürgermeisterin Elke Kahr von der KPÖ. Ihr Parteikollege und Finanzstadtrat Manfred Eber ergänzt, dass man „unsere 50-prozentige Beteiligung am Grundstück auch als Kapitalanlage sehen“ solle.