Mit dem Einzug in die Meistergruppe hat sich der TSV Hartberg vor wenigen Wochen bereits den Klassenerhalt gesichert, man liebäugelt nun gar mit internationalen Startplätzen. Der Blick in die Zukunft ist dennoch leicht getrübt. Denn die Stadionfrage schwebt nach wie vor wie ein Damoklesschwert über dem oststeirischen Fußballbundesligisten. Da ab der Bundesligasaison 2025/2026 mobile Zusatztribünen, wie es sie in Hartberg hinter den Toren gibt, nicht mehr erlaubt sind, ohne diese aber die notwendige Zuschauerkapazität nicht mehr erreicht wird, droht dem TSV der Verlust der Bundesligalizenz.