Meistgelesen in Murtal-Murau

Von Mateschitz' letztem Kauf bis hin zu Obdacher Wolfsvideo

In der Region Murtal und Murau hat sich in den vergangenen Monaten so einiges getan. Zum Jahreswechsel blicken wir daher noch einmal auf die meistgelesenen regionalen Geschichten 2022 zurück.