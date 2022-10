"Es ist einfach unfassbar. Der Didi hat so viel für unsere Region gemacht, man kann sich gar nicht vorstellen, wie es jetzt weitergehen wird", seufzt ein Mann, der sich an einer Raststation frische Semmeln holt. Es ist Sonntagfrüh im Murtal, die Nachricht vom Tod des Dietrich Mateschitz hat sich in der Nacht wie ein Lauffeuer in der Region verbreitet. Zunächst waren es die zahlreichen Mitarbeiter, die informiert wurden, bald kamen erste Medienberichte dazu. Seitdem brodelt die Gerüchteküche - jeder will irgendetwas gehört haben, wie es mit dem Imperium des Red-Bull-Gründers weitergeht.