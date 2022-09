Die Airpower ist zu Ende - Ruhe kehrt nach einer der größten Flugshows Europas aber noch keine ein. Während am Fliegerhorst Hinterstoisser am Montag die Aufräumarbeiten laufen und die letzten Staffeln das Aichfeld verlassen, häufen sich die Beschwerden von Besuchern über die problematische An- und Abreise. Wie berichtet kam es vor allem am Samstag zu langen Staus am Weg nach Zeltweg, einige Fans drehten nach vier Stunden Wartezeit frustriert um. Auch bei der Abreise dürfte es zu gröberen Problemen gekommen sein, die allerdings vor allem die Bahn betreffen.