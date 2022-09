Als durchschnittlicher Besucher der Airpower merkte man keine großen Unterschiede zu den Flugshows in den letzten Jahren. Dabei hatten die Veranstalter – um der Kritik am riesigen ökologischen Fußabdruck etwas entgegenzusetzen – ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept entwickelt. Was es wirklich an CO 2 -Einsparung und Müllvermeidung gebracht hat, soll in den nächsten Wochen analysiert werden. Auf den versprochenen Nachhaltigkeitsbericht darf man schon gespannt sein.