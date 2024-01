Die Wahl ist geschlagen: Bis 31. Dezember 2023 hatten Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Gelegenheit, für ihre Favoriten aus sieben Kategorien abzustimmen. Die Online-Wahl wurde Schlag Mitternacht zu Silvester geschlossen, abgestimmt werden konnte aber auch offline – die letzten Stimmzettel trudeln gerade per Post bei uns in der Redaktion ein. Das heißt für uns: Ärmel hochkrempeln, zählen und somit ermitteln, wer die Köpfe des Jahres 2023 in Graz sind.

Bis wir die Siegerinnen und Sieger bekannt geben, bitten wir aber noch um etwas Geduld: Das erfahren nämlich diese selbst erst Anfang Februar bei einer Gala im Styria Media Center. Und Sie natürlich danach in der Zeitung und auf kleinezeitung.at/graz.

