Die Kleine Zeitung sucht derzeit erneut die „Köpfe des Jahres“ in sieben Kategorien, von Wirtschaft über Entertainment bis zum sozialen Engagement. Wer letztlich die Wahl in den einzelnen Bereichen gewinnt, entscheiden Sie, liebe Leserinnen und Leser (siehe Infobox unten)!

Sie haben auch im vergangenen Jahr für beste Unterhaltung gesorgt, und das auf den unterschiedlichsten Kanälen: Ob mit Lachschlagern im charmanten Hinterhoftheater, bei hoch spannenden Gaming-Marathons im Stream, im Kino und auf der Bühne – oder gar im Ninja-Parcours im deutschen Fernsehen. Danke für die guten Momente!

Lisa Rothardt & Christoph Steiner

Christoph Steiner und Lisa Rothardt © Next Liberty / Elmar Stengg

Besser bekannt sind sie als „Tommy und Annika“, denn unter diesem Pseudonym haben sie Poetry-Slam-Geschichte geschrieben. Mit 89,9 von 90 möglichen Punkten gewannen sie als erstes österreichisches Team die deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften 2023 in Bochum – Rekord. Kennengelernt haben sich der Grazer und die gebürtige Deutsche beim Jugendtheater Next Liberty, wo sie auf der Bühne stehen, u. a. in „Pippi Langstrumpf“.

Jessirocks, Twitch-Streamer

Twitch-Streamer Jessirocks Thomas © Lukas Lorber

Jessirocks‘ Livestream gehört für viele zum Tagesprogramm. Mit mehr als 150.000 Followern zählt der gebürtige Kärntner zu den größten Twitch-Streamern in ganz Österreich.

Paul Pizzera

Paul Pizzera © Nadja Fuchs

Paul Pizzera reißt alle mit – ob als Kabarettist, Musiker oder beides in Personalunion. Auch der erste Spielfilm mit Otto Jaus, „Pulled Pork“, lockte mehr als 100.000 Besucher ins Kino.

Uwe Weitzer, Ninja-Doc

Kinderchirurg Uwe Weitzer, Graz © Jürgen Fuchs

Uwe Weitzer ist der „Ninja-Doc“. Der Kinderchirurg am LKH Uniklinikum Graz zählt zu den bekanntesten Teilnehmern von Ninja Warrior Germany und ist auch dieser Tage wieder am Start.

Petra Pauritsch, KiStL

Petra Pauritsch, Komödianten in St. Leonhard © Alexander Danner

Ende des Jahres muss der Schlüssel abgegeben werden. Dann heißt es Vorhang zu für die Komödianten des KiStL, denn das Ensemble verliert sein Theaterhaus. Stattdessen ist ein Wohnbauprojekt mit Tiefgarage geplant. „Uns als Komödianten in St. Leonhard soll es natürlich weiter geben, die Frage ist nur wo“, sagt Petra Pauritsch, Leiterin der Gruppe. Ans Aufhören ist trotz fehlender Bleibe nicht zu denken: „In diesem Fall würden wir uns umtaufen“, sagt Pauritsch – in KniStL, also Komödianten nicht in St. Leonhard. Denn: The Show must go on.