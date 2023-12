Neugierde und Mut, das zeichnet alle hier Nominierten aus. Besonders neugierig war Theresa Zammit Lupi, als sie bei einem Fragment aus dem Jahr 260 vor Christus einen Faden entdeckt hat. Dieser Faden steht für das älteste gebundene Buch der Welt. Bisher dachte man, dass gebundene Bücher erst 400 Jahre später entwickelt wurden.

Restauratorin Theresa Zammit Lupi, Grazer Mumienbuch, KF Universität Graz © Helmut Lunghammer

Neugierig und mutig ist auch Markus Stäblein. Der CEO vom Halbleiterspezialist NXP investiert zwölf Millionen Euro in ein Forschungszentrum in Gratkorn. 400 Quadratmeter neue Laborflächen stehen ab Februar zur Verfügung.

Markus Staeblein, NXP © Jürgen Fuchs

Kreativ lebt Georg Walchshofer. Mit Casarista bietet er Möbel nach Maß an und ist auch in Deutschland erfolgreich.

Georg Walchshofer, Casarista © Casarista / Chris Zenz

International sind auch Michael Moosburger und Andres Rößl unterwegs. Sie haben SES-Imagotag gegründet und sind führend bei digitalen Regaletiketten. Firmensitz ist Fernitz und Paris.

Interview, SES, Imagotag, Fernitz, 20.06.2023 © Richard Großschädl

3D-Welten maschinell lesbar machen – das kann keiner besser als Michael Putz. Daher investieren Firmen wie Microsoft und Satellitenhersteller Maxar in seine Firma Blackshark.ai.

Michael Putz, Bongfish © Ubit/anja Kundrat

