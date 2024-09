Das Tief, das Österreich die Regenmassen und Sturmböen brachte, verliert langsam an Einfluss und zieht weiter Richtung westliches Mittelmeer, meldet der Wetterdienst Geosphere. „Man kann durchaus von einer Entspannung sprechen“, sagt Meteorologe Fritz Wölfelmaier. Seit Dienstagfrüh regnet es in der Steiermark fast nirgendwo mehr, es bleibt größtenteils trocken. So bleibt es auch die nächsten Tage. Nur im Bergland der Alpensüdseite sind lokale Regenschauer möglich, am ehesten hin zur Koralpe.

Die Stadt Graz gab schon am Montagabend eine leichte Entwarnung – und die gilt nicht nur für die Landeshauptstadt, sondern das gesamte Bundesland. Der Regen hat bis Mitternacht fast überall nachgelassen, wobei in der Nacht auf Dienstag im Auseerland noch einiges an Regen gefallen ist, an der Station Altaussee wurden 60 Liter pro Quadratmeter gemessen, in Bad Aussee 36 Liter.

Weiter Vorsicht geboten

Die Landeswarnzentrale und viele Kommunen warnen weiterhin zur Vorsicht. Der starke Wind habe schwere Schäden in den steirischen Wäldern verursacht. Nach wie vor könnten Äste zu Boden fallen oder Bäume umkippen. Grund: aufgeweichte Böden. Erdrutschungen und Muren sind weiterhin möglich; vor allem in der Region Veitsch, Thörl/Aflenzer Becken, Präbichl, Mariazell und im Ennstal.

Für die Helfer ist die Beruhigung der Wetterlage jedenfalls eine Erleichterung. Von Freitag an waren im Sog des Adriatiefs 1814 Einsätze für die steirischen Feuerwehren zu stemmen. Der Landesfeuerwehrverband meldete Montagfrüh 629 Unwettereinsätze, 73 Auspumparbeiten und Hunderte technische Hilfsleistungen innerhalb der letzten 24 Stunden. „Wir appellieren an alle Steirerinnen und Steirer vorsichtig zu sein, bis sich die Lage tatsächlich entspannt und Wälder weiterhin zu meiden“, sagten LH Christopher Drexler und Vize Anton Lang.

Im Katastrophengebiet von Niederösterreich halfen am Sonntag Wehren aus Feldbach, Leibnitz, Judenburg und Deutschlandsberg, die mit 47 Fahrzeugen und 225 Mann ins Nachbarbundesland ausrückten. Am Montag brachen auch 52 Kräfte aus Voitsberg nach Niederösterreich auf, sowie technische Züge aus Feldbach, Leibnitz und Radkersburg. „Es ist extrem, was sich hier abspielt“, berichtet Josef Baumgartner (Bereichsfeuerwehrverband Radkersburg) aus Melk.

Kameradinnen aus dem Bezirk Leibnitz halfen bei St. Pölten bei der Evakuierung eines Schweinestalls, der komplett unter Wasser stand. „Zum Glück konnten wir von den 600 Tieren über 500 retten“, schildert Bereitschaftskommandant Friedrich Partl erleichtert. Unterdessen kämpft man im oststeirischen Tierpark Herberstein mit den Nachwehen des Sturms.