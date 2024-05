„Oh, wie ist das schön ...“ Die Fangesänge verstummen am Sonntagabend vor der Merkur Arena noch lange nicht. Sturm Graz ist österreichischer Meister und hat sich den Triumph im ÖFB-Cup mit dem zweiten Double der Vereinsgeschichte versüßt. Tausende Fußballfans feiern den Meistertitel der Schwaz-Weißen am Ivica-Osim-Platz und tragen den grenzenlosen Jubel in die Innenstadt. Während des packenden Endspiels gegen beherzt aufspielende Klagenfurter haben sich Emotionen aufgestaut, die sich nach dem Schlusspfiff entladen. Viele Fans liegen sich in den Armen, bei manchen brechen alle Dämme.