Die Sturm-Fans aus allen Teilen Österreichs versammeln sich am heutigen Pfingstmontag am Hauptplatz der Landeshauptstadt – um den „schwarz-weißen Feiertag“ richtig und würdevoll zu begehen. Dafür wurde die größte Bühne aufgebaut, die die steirische Landeshauptstadt am Hauptplatz je gesehen hat. Die Aufbauarbeiten dafür starteten bereits am Freitag um 6 Uhr früh. Der exakte Ablauf der Feier, Überraschungen inkludiert, bleibt ein Geheimnis. Was Anhänger davor aber wissen müssen und sollen:

Ab 11 Uhr öffnet die Gastronomie in der Innenstadt. Damit ist für das Wohlbefinden der Überpünktlichen gesorgt. Die angesagten Temperaturen sind hoch – ideal für eine Double-Feier.

Ab 14 Uhr geht es auf der Bühne los. Stadionsprecher Thomas Seidl hat unterschiedliche Gesprächspartner zu Gast. Die Grazer Band „Egon 7“ sowie einige „Special Guests“ und ein DJ sorgen für musikalische Unterhaltung – sie alle werden die Stimmung so richtig anheizen.

Um ca. 15.15 Uhr trifft die Mannschaft des SK Sturm ein. Der Weg im Cabrio-Bus führt über die Herrengasse in die (gesperrte) Landhausgasse, danach wird die Mannschaft von Bürgermeisterin Elke Kahr im Rathaus empfangen und sich ins Goldene Buch der Stadt Graz eintragen.

Um ca. 16.30 Uhr (ORF 1 steigt live ein) werden die Spieler dann einzeln auf die Bühne gerufen, die Feier mit den Fans beginnt, Interviews mit Spielern und Präsident Christian Jauk inklusive. Zum Abschluss werden der Cup-Pokal und der Meisterteller präsentiert – der Höhepunkt.

Um ca. 18 Uhr endet der offizielle Teil der „Double-Party“.

Öffentlicher Verkehr. Der Straßenbahnverkehr durch die Innenstadt über Hauptplatz und Herrengasse steht für das schwarz-weiße Fest übrigens den ganzen Montag still. Die Trams haben eine geänderte Linienführung, der Jakominiplatz wird von Osten kommend jedoch uneingeschränkt angefahren. Aus anderen Richtungen wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.