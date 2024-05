So schön feierten die Sturm-Akteure den Meistertitel

Danke eines 2:0-Heimsiegs am letzten Spieltag holte Sturm den Meisterteller nach Graz. Nach dem Schlusspfiff kannte der Jubel am Feld in der Merkur-Arena keine Grenzen. Die besten Bilder zum Durchklicken!