Im Video: Sturm-Fans feiern in Lignano den Meistertitel

Sturm sicherte sich am Pfingstsonntag erstmals seit 2011 wieder den Meistertitel in der Bundesliga. Auch in Lignano – seit Jahren am Pfingst-Wochenende berüchtigter Anlaufsort für österreichische Feierbiester – wurde der Titel bejubelt.