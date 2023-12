Das erste Adventwochenende wird winterlich, wie die Wetter-Prognosen versprechen. Schnee und Kälte sind im gesamten Bundesland prognostiziert. Am heutigen Freitag ist jedoch im Süden noch verbreitet Regen angesagt. Achtung: Wegen der Temperaturen unter null Grad in der Obersteiermark ist die Glättegefahr hoch, diese soll im Laufe des Tages jedoch abnehmen. Am Freitagmorgen war es etwa im Ennstal bei Regen schon eisig auf den Straßen. Zu einem schweren Unfall auf einer vereisten Brücke ist es Freitag in der Früh in Mooskirchen gekommen.

Während es in den höheren Lagen bereits weiß ist, soll es am morgigen Samstag dann aber wirklich im ganzen Land winterlich werden: Nach dem Regen wird auch in tieferen Lagen der Schnee kommen. Und sogar in Graz werden bis zu zehn Zentimeter Schnee möglich sein. Im Ennstal werden sogar bis zu 30 Zentimeter Neuschnee prognostiziert, auf den Bergen der Niederen Tauern spricht Geosphere-Meteorolge Hannes Rieder sogar von bis zu 50 Zentimetern. „Je tiefer gelegen, desto weniger bleibt aber liegen“, sagt er.

In der Nacht auf Montag sind zweistellige Minustemperaturen möglich

Richtig kalt wird es dann in der Nacht auf Montag. Sogar in Graz sind Temperaturen im zweistelligen Minusbereich möglich. „Wenn der Schnee liegen bleibt und es eine klare Nacht wird. Und beides ist möglich“, sagt Rieder. „Es ist selten, dass wir so früh im Winter so eine kalte Nacht haben.“ Doch die Landeshauptstadt ist nicht der Kältepol des Bundeslandes: In einzelnen Regionen, wie etwa im Raum Aigen und Liezen, Mariazell oder dem Seckauer Becken, sind laut Rieder sogar minus 15 Grad möglich.