Die Obersteiermark ist bereits in glitzerndes Weiß gehüllt, die Wintersportfans scharren mit ihren Brettern bereits in den Startlöchern. Anfang Dezember wird in einem Großteil der steirischen Skigebiete der Schalter umgekippt, die Lifte gehen für die Skisaison in Betrieb. In der Region Schladming-Dachstein hat man bereits Ende November die Saison eingeläutet, der Geschäftsführer des Tourismusverbandes, Mathias Schattleitner, ist nahezu euphorisch. „Wir sind wirklich mega happy mit den tollen Schneebedingungen, die gerade herrschen. Frau Holle hat uns wirklich gesegnet“, sagt er. Die niedrigen Temperaturen lassen zudem eine effiziente Beschneiung zu, vermeldet er. Dass es bis ins Tal heruntergeschneit hat, trägt zur Atmosphäre zusätzlich bei, freut sich Schattleitner. „Da entsteht dann bei den Wintersportlern richtiges Winterfeeling, es ist fast schon kitschig.“ Positiv stimmt den Geschäftsführer auch die Buchungslage, die Wochenenden vor Weihnachten sind gut gefragt. „Normalerweise geht es erst nach Weihnachten richtig los, aber durch Robbie Williams haben wir jetzt schon eine Nachfrage, wie wir sie noch nie hatten.“