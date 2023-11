Da Schneetief „Oliver“ hat dem Westen Österreichs einiges an Schnee eingebracht. Im Tiroler Lechtal und im Bregenzer Wald waren es bis zu 40 Zentimeter. Am Arlberg herrschte Schneefahrbahn und dringende Kettenpflicht für Autos. Während es am Mittwoch und Donnerstag laut Geosphere-Meteorologin Sabrina Nujic-Marth „kaum nennenswerte“ Niederschläge geben wird, wartet der Freitag mit „spannenden“ Entwicklungen.

Da erfasst ein Italientief mit erwartungsgemäß großen Niederschlagsmengen Österreich. Doch ob es vermehrt schneit oder regnet, steht noch nicht fest. Im Süden ist die Luft mild (4 bis 5 Grad), im Norden zeitgleich um einiges kälter (0 bis 1 Grad). Deshalb schwankt die Schneefallgrenze regional extrem, die Prognosen sind unsicher, sagt Meteorologin Nujic-Marth. Hotspots der Niederschläge sind jedenfalls Osttirol und Kärnten. Nujic-Marth geht von Schneefall eher in den Bergen aus, im Süden erwartet sie vorerst eine Niederschlagsmenge von 20 bis 40 Litern.

Am Samstag wird dann die kältere Luft aus dem Norden auf das ganze Land übergreifen und sich gegen die milde Luft durchsetzen. Die Temperaturen liegen voraussichtlich rund um den Gefrierpunkt, Schneefall ist also wahrscheinlicher. Auch der Sonntag und der Montag bleiben „auf der kalten Seite“. „Frostige Nächte sind in ganz Österreich zu erwarten“, sagt Nujic-Marth. Am Sonntag wird es, wenn überhaupt, nur „zarte Plusgrade“ tagsüber geben. Die Lage bleibt dynamisch, so die Meteorologin.