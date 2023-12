Mit Samstag ist der Winter in Kärnten angekommen, bis zu 70 Zentimeter Neuschnee prognostiziert die Geosphere Austria. Passenderweise starten auch die ersten Skigebiete in die Saison. Gerlitzen, Katschberg und Turracher Höhe öffnen die ersten Lifte. Wobei die Turracher Höhe bereits am Mittwoch mit der neuen „Wildkopfbahn“ den Auftakt machte. Am Samstag erweitern „Zirbenwaldbahn“ und die „Kornockbahn“ das Angebot.

Der neue 6er-Sessellift „Wildkopfbahn“ auf der Turracher Höhe © Turracher Bergbahnen

Katschberg

„Mit frischem Elan und voller Motivation starten wir in eine vielversprechende Saison!“, heißt es vom „Katschi“. Der tägliche Skibetrieb wird am Samstag mit „Tschanek“, „Gamskogelexpress“, „Königswiesenbahn“ sowie dem Tellerlift „Katschberg“ aufgenommen. Ab 7. Dezember gesellt sich die „Skischaukel – Aineck“ hinzu.

Gerlitzen

© KLZ / Stefanie Moser

Auf der Gerlitzen sind die „Kanzelbahn“ von 8.10 bis 16.30 Uhr und die „Klösterlebahnen“ von 8.30 bis 15.50 Uhr fahrbereit. Den ersten Skifahrern stehen am Samstag „Gipfelbahn“, „Moserbahn“, „Kanzelbahn Gallery X-Press“, „Neugarten Carving-Jet“, „Wörthersee Family-Jet“, „Klösterlebahn 1 und 2“, sowie das „Schneebärenland Klösterle“ zur Verfügung. Bei passendem Wetter und guter Auslastung will man am Sonntag auch den „Sonnenlift“ und den „Wörthersee Freeride-Jet“ aktivieren.

Alle drei Skigebiete bieten zum Saisonstart vergünstigte Kartenpreise an.

In den Startlöchern

Ein Woche später, am 7. Dezember, nehmen Bad Kleinkirchheim, Nassfeld und Weinebene ihren Betrieb auf. Tags darauf öffnen Flattnitz, Klippitztörl, Koralpe und Petzen die Pisten. Am 9. Dezember kann man von der Hochrindl und der Saualpe wedeln. Goldeck, Heiligenblut, Dreiländereck starten Mitte Dezember.