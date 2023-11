Was am Freitag mit überschaubaren Regenmengen beginnt, endet am Samstag mit einem richtigen Wintereinbruch. „Tagsüber wird die Schneefallgrenze am Freitag noch in 2000 Metern Seehöhe liegen. In der Nacht auf Samstag erfasst uns aber eine Kaltfront aus dem Norden und aus heutiger Sicht wird das eine gehörige Portion Neuschnee bringen“, sagt Gerhard Hohenwarter, Meteorologe der GeoSphere Austria.