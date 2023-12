In den frühen Morgenstunden kam es am Freitag, 1. Dezember, zu einem schweren Verkehrsunfall in Mooskirchen. Zwei entgegenkommende Fahrzeuge kamen auf einer völlig vereisten Brücke ins Schlittern und kollidierten. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt, die Lenkerin eines Klein-Pkw zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und musste vom Roten Kreuz erstversorgt und ins Spital transportiert werden.

In den frühen Morgenstunden kam es zu mehreren Blechschäden © FF Mooskirchen

Es war an diesem Morgen nicht der erste Unfall auf der Brücke, die von Zirknitzberg Richtung Rauchegg und über die A 2 Südautobahn führt. „Vor dem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es zu zwei, drei weiteren Unfällen mit Blechschäden, weil die Fahrbahn so glatt war“, sagt Oberbrandinspektor Philipp Müller von der FF Mooskirchen, die gegen 6.45 Uhr alarmiert wurde.

Gemeinde streut Salz

„Die beiden Autos hatten keine Chance, den Unfall zu vermeiden, weil die Fahrbahn so glatt war“, berichtet Müller. Die Feuerwehr hat die Gemeinde angefordert, damit auf der Brücke Salz gestreut wird und weitere Unfälle vermieden werden.