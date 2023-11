Am Dienstag um kurz nach sechs Uhr in der Früh wurde die Freiwillige Feuerwehr Söding gemeinsam mit der FF Köppling zu einem Verkehrunsfall auf der B70 gerufen. Auf der Kreuzung mit der Lindenstraße waren zwei Fahrzeuge aus unbekannter Ursache kollidiert. Die Insassen hatten Glück, es wurde niemand verletzt, an den Fahrzeugen entstand allerdings Blechschaden.

Die Einsatzkräfte mussten die Fahrzeuge aus dem Unfallbereich entfernen und die Fahrbahn reinigen. Während der Aufräumarbeiten war die B70 in dem Bereich nur erschwert passierbar, der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigelotst. Neben den Feuerwehren Söding und Köppling war auch die Polizei im Einsatz.