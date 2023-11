Wie viel tatsächlich bei dem Unfall passiert ist, ist noch unklar, „es scheint aber so zu sein, dass sich der Lenker eines Pkw verletzt hat, weil die Airbags aufgegangen sind“, berichtet OBI Stefan Kraxner von der Freiwilligen Feuerwehr Krems. „Er wurde mit einer Handverletzung von der Rettung ins Krankenhaus gebracht.

Am Freitagnachmittag war es auf der B 70 in Fahrtrichtung Voitsberg bei Krems zu dem Auffahrunfall gekommen, in den zwei Pkw verwickelt waren. Während sich der Lenker des hinteren Fahrzeugs verletzt hatte, passierte beim vorderen Fahrzeug wenig, „der unverletzte Lenker ist nach der Abwicklung des Unfallberichts weitergefahren“ so Kraxner.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Krems mit zwei Fahrzeugen und 16 Mann, sowie die Kollegen aus Voitsberg mit einem Wagen und sieben Mann, außerdem das Rote Kreuz und die Polizei. Zeugen des Unfalls soll es keine geben, die Bergung des Unfallfahrzeugs verlief reibungslos.