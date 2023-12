Der Begriff Erfolgskarriere und Benjamin Karl haben sich praktisch gesucht und gefunden. Der 38-Jährige hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Spätestens mit seinem Olympiasieg 2022 in Peking bekam der Parallelboarder den Legendenstatus aufgedrückt. Dabei wollte er gar nicht antreten, wie er jetzt offenbarte: „Dieses Gold war so präsent, aber kurz davor wollte ich nicht starten. Da haben Engelchen und Teufelchen gleichzeitig verrückt gespielt.“