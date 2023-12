Es sind genau zwei Wörter, die Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser am besten beschreiben: Absolute Spitzenklasse. Doch zuerst zur Vorgeschichte. Anfang Oktober zog sich die Kärntnerin eine unangenehme Fersenprellung zu und musste beim Weltcupauftakt in Chur, einem ihrer Lieblingsevents, passen. „Es ist unmöglich zu performen, wenn du weißt, dass die Landung schmerzt.“ Seit etwas mehr als einer Woche präsentierte sich die Überfliegerin erst wieder im „Trickmodus“.

„Hundert Prozent vorbereitet, wie in den letzten Jahren, bin ich nicht“, verriet die 32-Jährige im Vorfeld des Big-Air Bewerbs in Peking. Der chinesische Schauplatz ist übrigens jener, an dem sich die Millstätterin 2022 zum zweiten Mal zur Olympiasiegerin gekürt hat. Die monströse Rampe am Gelände eines aufgelassenen Stahlwerks und von Fabrikskühltürmen umgeben, sorgte für ein Spektakel.

„Ich bin so glücklich, zurück zu sein“

Apropos Spektakel. Das lieferte einmal mehr die sympathische Doppel-Weltmeisterin, die mit 174,00 Punkten vor der Australierin Tess Coady (171,00) und Miyabi Onitsuka (170,50) triumphierte, in cooler Manier ab. Ihre Serie muss man sich einfach einmal auf der Zunge zergehen lassen. Es war ihr insgesamt neunter Triumph im Weltcup, der Hattrick in Peking und die Überfliegerin landete bei ihrem 17. Weltcup-Start im Big Air zum 17. Mal am Podest.

In ihrem ersten Versuch ging Gasser sogar aufs Ganze, probierte einen 14er, ein Trick mit unfassbaren vier Drehungen. „Ich bin so glücklich, zurück zu sein. Die Sprünge, die ich schon 2022 gezeigt habe, mag ich wohl echt sehr. Im ersten Run hatte ich einen Fehler, das war tricky. Das Niveau bei den Damen war extrem hoch. Es ist so cool, diese Styles und Kreativität zu sehen. Ich hoffe, dass ich weiter meine Bestleistungen abrufen kann.“